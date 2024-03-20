У Франції оголосили вироки у найбільшій справі про кібербулінг інфлюенсерки

У Франції двадцять вісім осіб засудили до різних термінів позбавлення волі за цькування інфлюенсерки у найбільшій на сьогодні справі про кібербулінг в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації BBC.

Судді визнали обвинувачених винними у цькуванні Магалі Берда, яке було спровоковане кампанією французького репера Booba проти "злодійкуватих інфлюенсерів".

Суд у Парижі визнав, що цькування мали "реальні наслідки" для психічного здоров'я Берда, яка побудувала помітну кар'єру у Франції як експертка зі стилю життя та моди. Берда також займається маркетингом інших зірок соціальних мереж через свою компанію Shauna Events.

Її адвокати заявили, що пости репера Booba, чиє справжнє ім'я Елі Яффа, заохочували "натовпи" людей в інтернеті надсилати ненависні та образливі повідомлення на адресу їхньої клієнтки. Репер це заперечував.

Суд заявив, що кожен з обвинувачених "зробив свідомий вибір приєднатися" до кібербулінгу. Обвинувачені у віці від 20 до 49 років отримали тюремні терміни від 4 до 18 місяців, деякі були умовними.

Берда, яку у Франції називають "королевою інфлюенсерів", привітала вирок як "прекрасну перемогу" після того, як раніше заявила суду, що знущання довели її "до того, що вона ледь не викинулася з вікна".

"Через це моє життя було зруйноване протягом двох років. Нарешті мене визнали жертвою", – заявила Берда.

Її адвокати зазначили, що обвинувальні вироки свідчать про те, що "ніхто не почувається в безпеці за своєю клавіатурою".

Підсудні також були оштрафовані на 700 євро і зобов'язані виплатити додатково 54 тисячі євро компенсації своїй жертві.

Репер Booba потрапив у заголовки газет у 2018 році після участі у бійці в паризькому аеропорту з іншим репером, за що обидва були засуджені до 18 місяців умовного ув'язнення.

Берда має постати перед судом за окремим звинуваченням у відмиванні грошей, а її маркетингова компанія Shauna Events розслідується за фактом шахрайства.

В минулому у Франції через скандал відсторонили або звільнили з роботи кількох керівників ЗМІ, які координували онлайн-цькування через приватну групу в Facebook.

А в уряді Франції висунули ідею запровадити регулювання комерційної діяльності агентів впливу в соцмережах.

