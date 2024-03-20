Во Франции огласили приговоры по крупнейшему делу о кибербуллинге инфлюенсерки

Во Франции 28 человек приговорили к различным срокам лишения свободы за травлю инфлюенсерки в крупнейшем на сегодня деле о кибербуллинге в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Судьи признали обвиняемых виновными в травле Магали Берда, которая была спровоцирована кампанией французского рэпера Booba против "вороватых инфлюенсеров".

Суд в Париже признал, что травля имела "реальные последствия" для психического здоровья Берда, которая построила заметную карьеру во Франции как эксперт по стилю жизни и моде. Берда также занимается маркетингом других звезд социальных сетей через свою компанию Shauna Events.

Ее адвокаты заявили, что посты рэпера Booba, чье настоящее имя – Эли Яффа, поощряли "толпы людей" в интернете отправлять ненавистные и оскорбительные сообщения в адрес их клиентки. Рэпер это отрицал.

Суд заявил, что каждый из обвиняемых "сделал сознательный выбор присоединиться" к кибербуллингу. Обвиняемые в возрасте от 20 до 49 лет получили тюремные сроки от 4 до 18 месяцев, некоторые были условными.

Берда, которую во Франции называют "королевой инфлюенсеров", приветствовала приговор как "прекрасную победу" после того, как ранее заявила суду, что издевательства довели ее "до того, что она едва не выбросилась из окна".

"Из-за этого моя жизнь была разрушена в течение двух лет. Наконец меня признали жертвой", – заявила Берда.

Ее адвокаты отметили, что обвинительные приговоры свидетельствуют о том, что "никто не чувствует себя в безопасности за своей клавиатурой".

Подсудимые также были оштрафованы на 700 евро и обязаны выплатить дополнительно 54 тысячи евро компенсации своей жертве.

Рэпер Booba попал в заголовки газет в 2018 году после участия в драке в парижском аэропорту с другим рэпером, за что оба были приговорены к 18 месяцам условного заключения.

Берда должна предстать перед судом по отдельному обвинению в отмывании денег, а ее маркетинговая компания Shauna Events расследуется по факту мошенничества.

В прошлом во Франции из-за скандала отстранили или уволили с работы нескольких руководителей СМИ, которые координировали онлайн-травлю через приватную группу в Facebook.

А в правительстве Франции выдвинули идею ввести регулирование коммерческой деятельности агентов влияния в соцсетях.