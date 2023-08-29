В Італії розслідують туристичний провал уряду: зникла "інфлюенсерка Венера"

Рахункова палата Італії відкрила справу щодо комунікаційної кампанії Міністерства туризму вартістю 140 тисяч євро, оскільки кампанія раптово припинилася у розпал туристичного сезону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Politico.

Кампанія, яка коштувала майже 140 тисяч євро грошей платників податків, перетворила Венеру Боттічеллі на інфлюенсерку XXI століття. "Інфлюенсерка Венера" публікувала дописи у своєму Instagram для просування туризму в Італії з квітня.

Але востаннє акаунт "Венери" в соціальних мережах був активний 27 червня, більш ніж два місяці тому. У пості "Венера" позувала перед краєвидом Таорміни на Сицилії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Venere Italia (@venereitalia23)

Її облікові записи в інших соціальних мережах, таких як Facebook і X, раніше відомій як Twitter, зникли, повідомляють італійські ЗМІ, разом із рекламним відео, опублікованим на YouTube.

Це викликало запитання у Піо Сільвестрі, який очолює прокуратуру Рахункової палати регіону Лаціо. Він почав розслідування дороговартісного туристичного проєкту.

Відповідаючи на запитання про кампанію, яка самовільно припинилася, міністерка туризму Даніела Сантанче сказала La Repubblica наприкінці серпня, що "інфлюенсерка Венера" незабаром повернеться.

Нагадаємо, раніше в Італії визначили приблизну вартість римського Колізею.

А напередодні в італійських Альпах на найвищій горі, популярній серед туристів, випало до 15 сантиметрів снігу.