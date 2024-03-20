Протести польських фермерів загрожують транспортному руху з Литви

Через протести польських фермерів, які починаються у середу, може порушитись транспортний рух з Литви.

Як пише "Європейська правда", про це інформує LRT.

Тижневі протести, які планують провести приблизно за вісім кілометрів від кордону, можуть порушити рух на автомагістралі А5, заявила литовська поліція.

Водночас державна прикордонна служба (VSAT) повідомила, що на дорозі може перебувати близько 200 тракторів, втім, водії зможуть їх об'їжджати.

За словами речника VSAT Гедрюса Мішутіса, він отримав інформацію про те, що близько 200 фермерів з тракторами зберуться на дорозі, що веде з Литви, але будуть об'їзні шляхи, тому заторів не повинно бути.

Зі свого боку, президент Сільськогосподарської палати Арунас Світоюс заявив, що запланований протест не буде спрямований проти Литви.

"Я був на зустрічі в Польщі, і ми домовилися з фермерами, що вони не блокуватимуть (колишній прикордонний пункт пропуску) Кальварія-Будзіско, щоб уникнути будь-якого міжнародного конфлікту", – сказав він в інтерв'ю BNS.

Повідомляли, що у середу, 20 березня, польські фермери планують сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.

Нагадаємо, у неділю й понеділок фермери заблокували дві дороги на шляху до Німеччини, змусивши водіїв прямувати в об’їзд, а перед тим почали блокувати дорогу до Словаччини в районі селища Хижне, заявивши, що лишатимуться там до кінця березня.

Фермери хочуть змін до вимог, які накладають на них згідно з новим екологічним законодавством ЄС, та регулювання напливу на європейський ринок агропродукції з країн за межами ЄС.