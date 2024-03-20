Протесты польских фермеров угрожают транспортному движению из Литвы

Из-за протестов польских фермеров, которые начинаются в среду, может нарушиться транспортное движение из Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT.

Недельные протесты, которые планируют провести примерно в восьми километрах от границы, могут нарушить движение на автомагистрали А5, заявила литовская полиция.

В то же время государственная пограничная служба (VSAT) сообщила, что на дороге может находиться около 200 тракторов, впрочем, водители смогут их объезжать.

По словам представителя VSAT Гедрюса Мишутиса, он получил информацию о том, что около 200 фермеров с тракторами соберутся на дороге, ведущей из Литвы, но будут объездные пути, поэтому пробок не должно быть.

Со своей стороны, президент Сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс заявил, что запланированный протест не будет направлен против Литвы.

"Я был на встрече в Польше, и мы договорились с фермерами, что они не будут блокировать (бывший пограничный пункт пропуска) Кальвария-Будзиско, чтобы избежать любого международного конфликта", – сказал он в интервью BNS.

Сообщалось, что в среду, 20 марта, польские фермеры планируют сотни демонстраций и блокад по всей территории Польши.

Напомним, в воскресенье и понедельник фермеры заблокировали две дороги на пути в Германию, заставив водителей ехать в объезд, а перед тем начали блокировать дорогу в Словакию в районе поселка Хижне, заявив, что будут оставаться там до конца марта.

Фермеры хотят изменений в требования, которые накладывают на них согласно новому экологическому законодательству ЕС, и регулирования наплыва на европейский рынок агропродукции из стран за пределами ЕС.