Міністерка оборони Нідерландів відвідала Дніпро, зустрілася з Зеленським у Києві

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перед цим відвідала Дніпро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Зеленський наголосив на важливості того, що Кайса Оллонгрен відвідала місто Дніпро, де нідерландська делегація мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – зазначив він.

Зеленський наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Він докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Нагадаємо, Нідерланди оголосили про виділення 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення 800 тисяч артилерійських снарядів для України "в найкоротші терміни".