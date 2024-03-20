Министр обороны Нидерландов посетила Днепр, встретилась с Зеленским в Киеве

Президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, которая перед этим посетила Днепр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский отметил важность того, что Кайса Оллонгрен посетила город Днепр, где нидерландская делегация имела возможность воочию увидеть разрушительные последствия российского воздушного террора.

"Благодарны правительству Нидерландов во главе с премьер-министром, парламенту и обществу за всю поддержку и важные решения для Украины. Мы подписали достаточно мощный документ в сфере безопасности между странами", – отметил он.

Зеленский отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил благодарность нидерландскому правительству за важное решение о передаче Украине истребителей F-16.

Он подробно проинформировал о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников. Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БпЛА, в частности в рамках совместных проектов.

Напомним, Нидерланды объявили о выделении 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины "в кратчайшие сроки".