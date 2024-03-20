Президент Польщі прокоментував плани нового МЗС замінити 50 послів 

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що поки не отримував ніяких офіційних запитів з приводу намірів нового Міністерства закордонних справ замінити 50 польських послів, призначених за попередньої влади, та що він не буде квапитися з рішеннями у цьому питанні.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції у рамках візиту польського президента до Словенії Дуду запитали його думку щодо анонсованого рішення МЗС Польщі замінити 50 послів, яких призначили за попередньої влади.

"Як президент Польщі, я не отримував ніяких офіційних запитів з цього приводу", – сказав він.

Дуда також зазначив, що фінальною ланкою у рішеннях про призначення послів за конституцією є президент.

Він додав, що "кваплива й масова відставка польських послів є нераціональною та абсолютно суперечить інтересам Польщі", та що він не буде робити квапливих рішень у цьому питанні.

Анджей Дуда зауважив, що у призначеннях послів є усталена процедура ротації, коли послів замінюють після кількох років роботи у певній країні.

"Цей процес завжди був, і сподіваюся, що ця нормальна практика продовжить зберігатися, тому що це диктує здоровий глузд і так реалізуються польські інтереси", – додав президент.

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Польщі оголосило про рішення нового міністра, Радослава Сікорського, відкликати понад 50 послів та відхилити декілька кандидатур на посади послів, внесених за попередньої влади.

Раніше повідомляли, що Анджей Дуда може заблокувати кандидатуру на єврокомісара від Польщі у новому складі Єврокомісії, яку запропонує уряд Дональда Туска.