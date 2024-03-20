Президент Польши прокомментировал планы нового МИД заменить 50 послов
Президент Польши Анджей Дуда сказал, что пока не получал никаких официальных запросов по поводу намерений нового Министерства иностранных дел заменить 50 польских послов, назначенных при предыдущей власти, и что он не будет торопиться с решениями в этом вопросе.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Во время пресс-конференции в рамках визита польского президента в Словению Дуду спросили его мнение относительно анонсированного решения МИД Польши заменить 50 послов, которых назначили при предыдущей власти.
"Как президент Польши, я не получал никаких официальных запросов по этому поводу", – сказал он.
Дуда также отметил, что финальным звеном в решениях о назначении послов по конституции является президент.
Он добавил, что "поспешная и массовая отставка польских послов является нерациональной и абсолютно противоречит интересам Польши", и что он не будет делать поспешных решений в этом вопросе.
Анджей Дуда отметил, что в назначениях послов есть устоявшаяся процедура ротации, когда послов заменяют после нескольких лет работы в определенной стране.
"Этот процесс всегда был, и надеюсь, что эта нормальная практика продолжит сохраняться, потому что это диктует здравый смысл и так реализуются польские интересы", – добавил президент.
Напомним, на прошлой неделе МИД Польши объявил о решении нового министра, Радослава Сикорского, отозвать более 50 послов и отклонить несколько кандидатур на должности послов, внесенных при предыдущей власти.
Ранее сообщалось, что Анджей Дуда может заблокировать кандидатуру на еврокомиссара от Польши в новом составе Еврокомиссии, которую предложит правительство Дональда Туска.