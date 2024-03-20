У США місцеву владу попередили про можливі кібератаки на системи водопостачання

Губернатори штатів у США отримали попередження від федерального уряду про можливість серйозних кібератак іноземних хакерських груп на системи водопостачання і водовідведення по всій території країни.

Про це повідомляє Reuters, пише "Єврпоейська правда".

У вівторок у штати розіслали листа, у якому радник з нацбезпеки Джейк Салліван та керівник Агентства захисту довкілля Майкл Ріген попередили про загрозу кібератак, які можуть виводити з ладу системи водопостачання і водовідведення по всій території США.

У листі висловлюється припущення, що подібні хакерські атаки можуть організовуватися, зокрема, за причетності Ірану і Китаю. Ріген наводить випадок, який вже стався з компанією у Пенсильванії, де хакерська атака вивела з ладу контролери, через що систему довелося переводити у ручний режим управління. Вважається, що у цьому випадку хакери були пов’язані з іранським Корпусом вартових Ісламської революції.

У листі згадали також хакерську групу Volt Typhoon, яку вважають пов’язаною з Китаєм та підозрюють у втручанні в системи багатьох об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водопостачання.

Губернаторів штатів закликали подбати, щоб їхні локальні компанії, відповідальні за водопостачання та водовідведення, відповідально оцінили свій поточний підхід до кібербезпеки і були готовими до потенційних неприємностей.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Франції заявив про кібератаку "безпрецедентної інтенсивності".

Албанія у лютому звинуватила проіранських хакерів у кібератаці на відомство статистики.





