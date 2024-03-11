Уряд Франції заявив про кібератаку "безпрецедентної інтенсивності"

Кілька урядових установ Франції з вечора 10 березня стали об'єктами кібератак, які наразі вдається успішно відбити.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, повідомила пресслужба французького уряду.

Стверджується, що з неділі кілька урядових відомств Франції зазнали комп'ютерних атак "безпрецедентної інтенсивності". Для протидії атакам був задіяний кризовий підрозділ, який забезпечує безперебійну роботу ІТ-інфраструктури.

В уряді Франції не уточнили подробиці інциденту, лише зазначивши, що вплив кібератак наразі зменшився, а доступ до урядових сайтів відновлений.

Джерело AFP в органах безпеки Франції сказало, що наразі ці атаки "не можуть бути пов'язані з росіянами", а найбільше від дій зловмисників постраждало Міністерство праці.

У Франції раніше не раз повідомляли про кібератаки проросійських хакерів, пов'язані з повномасштабною війною Росії проти України.

Лише у 2022 році кібератаки у Франції спричинили збитки на загальну суму 2 мільярди євро, згідно зі статистичною оцінкою фірми Asterès.