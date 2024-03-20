В США местные власти предупредили о возможных кибератаках на системы водоснабжения

Губернаторы штатов в США получили предупреждение от федерального правительства о возможности серьезных кибератак иностранных хакерских групп на системы водоснабжения и водоотведения по всей территории страны.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Еврпоейская правда".

Во вторник в штаты разослали письмо, в котором советник по нацбезопасности Джейк Салливан и руководитель Агентства защиты окружающей среды Майкл Риген предупредили об угрозе кибератак, которые могут выводить из строя системы водоснабжения и водоотведения по всей территории США.

В письме высказывается предположение, что подобные хакерские атаки могут организовываться, в частности, при причастности Ирана и Китая. Риген приводит случай, который уже произошел с компанией в Пенсильвании, где хакерская атака вывела из строя один из контроллеров, из-за чего систему пришлось переводить в ручной режим управления. Считается, что в этом случае хакеры были связаны с иранским Корпусом стражей Исламской революции.

В письме упомянули также хакерскую группу Volt Typhoon, которую считают связанной с Китаем и подозревают во вмешательстве в системы многих объектов критической инфраструктуры, в частности водоснабжения.

Губернаторов штатов призвали позаботиться, чтобы их локальные компании, ответственные за водоснабжение и водоотведение, ответственно оценили свой текущий подход к кибербезопасности и были готовы к потенциальным неприятностям.

Напомним, на прошлой неделе правительство Франции заявило о кибератаке "беспрецедентной интенсивности".

Албания в феврале обвинила проиранских хакеров в кибератаке на ведомство статистики.