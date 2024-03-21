Прем'єр Нідерландів: Працюємо, щоб F-16 якомога швидше літали в небі над Україною

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що триває робота над тим, щоб винищувачі F-16 якомога швидше з’явилися в небі над Україною.



Про це він сказав у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр наголосив, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У цьому контексті, зокрема, було підписано десятирічну двосторонню угоду про безпеку, "щоб показати, що ми залишаємося відданими. Щоб послати чітке повідомлення Києву, нашим міжнародним партнерам і Москві, що ми непохитні".



"Безсумнівно, це означає, що ми повинні перетворити свої слова на дії. І саме це ми й робимо. Цього року на військову підтримку України Нідерланди виділять ще 2 мільярди євро", – зазначив Рютте.



Також він нагадав, що Нідерланди виділили 250 мільйонів євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.



"І це не буде нашим останнім внеском. Ми так само наполегливо працюємо над тим, щоб 24 нідерландських F-16 якнайшвидше літали в небі над Україною", – наголосив він.



Прем'єр-міністр також додав, що не менш важливе, – це питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни, повідомивши, що 2 квітня Нідерланди як співорганізатори прийматимуть у Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".

Напередодні стало відомо, Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для призначених Україні винищувачів і 200 млн євро на закупівлю безпілотників для нашої держави.