Орбан звинуватив союзників у "розпалюванні війни" дискусією про західних військових в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив країни Заходу у "войовничості" щодо Росії та фактично перекладає на них відповідальність за наслідки, спричинені війною Росії проти України, без згадок про відповідальність самої Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова в ефірі "Радіо Кошут" наводить пресслужба угорського уряду.

Орбан заявив, що почувається дивно під час дискусій у Брюсселі, тому що в Угорщині "відбуваються спокійні, раціональні розмірковування", а в ЄС "лідери говорять так, ніби ведуть власну війну проти росіян".

Орбан змалював ситуацію як "спіраль ескалації війни", що може призводити до все гірших наслідків, зазначивши, що вважає таким фактором дискусії про потенційне розміщення західних військових в Україні.

"Це звучить шокуюче для угорського вуха… Те, що 2-3 місяці тому було немислимим, зараз вже вважається нормою", – заявив він, навівши як приклад зміну ставлення Берліна до можливості військової допомоги Україні.

Орбан заявив, що у Брюсселі мають розуміти "наслідки для реального життя" рішень, які ухвалюються європейськими лідерами.

"Це не комп’ютерна гра, це реальність. Наслідки кожного рішення – це те, що наступного дня ще хтось може померти. Вже померли тисячі. Рішення, які тут ухвалюються, "створюють" вдів, сиріт, руйнують життя і міста", – заявив Орбан, наголосивши, що потрібен "діалог і раціональний дискурс", і "потрібно десь провести межу".

Раніше угорський прем’єр відзначився заявами, що Росію "не можна поставити на коліна у військовому сенсі", а Україна має бути "буферною зоною" поза ЄС і НАТО, тому що Путін продовжить її нищити.

У другу річницю повномасштабної війни Угорщина закликала до переговорів, не згадавши агресора.