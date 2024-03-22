Сенат Франції відхилив торговельну угоду між ЄС та Канадою через занепокоєння фермерів

Сенат Франції у четвер переважною більшістю голосів відхилив законопроєкт про ратифікацію торговельної угоди 2017 року між Європейським Союзом та Канадою, через занепокоєння фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Домовленість про всеосяжну економічну та торговельну угоду між ЄС та Канадою (CETA) тимчасово набула чинності у вересні 2017 року, але її повна імплементація вимагає схвалення кожним національним парламентом.

Голосування в Сенаті 211 голосами проти 44 в четвер не обов'язково означає, що Франція врешті-решт відхилить ратифікацію. Але голосування повертає законопроєкт до Національної асамблеї, яка схвалила його у 2019 році і все ще може подолати вето Сенату та остаточно погодити проєкт.

Утім, центристський альянс президента Емманюеля Макрона, який виступав за ухвалення угоди CETA, втратив більшість у Національній асамблеї у 2022 році, що робить результат нового голосування невизначеним.

Якщо Асамблея відхилить законопроєкт під час другого голосування, це означатиме, що Франція не ратифікує угоду і може поставити під загрозу торговельну угоду ЄС з Канадою.

У Сенаті опозиція зосередилася на занепокоєнні щодо захисту місцевих фермерів від "недобросовісної конкуренції" і захисту продовольчого суверенітету Франції.

Процес ратифікації в Європейському Союзі відбувається повільно, оскільки Франція та дев'ять інших країн ЄС, включаючи Італію та Бельгію, ще не надали свого схвалення.

Обсяги торгівлі між ЄС та Канадою значно зросли після того, як торговельна угода тимчасово набула чинності. З 2017 по 2023 рік торгівля між ними підскочила на 51%, а французький експорт до Канади зріс на 33%.

Незважаючи на ці економічні здобутки, CETA зазнала критики, в тому числі через її вплив на європейських фермерів та навколишнє середовище. Критики стверджують, що угода може підірвати місцеве сільське господарство та збільшити викиди парникових газів через зростання обсягів транспортування товарів.

Голосування французьких сенаторів відбулося після того, як фермери по всій Франції та Європі на початку цього року вийшли на демонстрації, протестуючи проти низьких заробітків, жорсткого регулювання і того, що вони називають недобросовісною конкуренцією з-за кордону, часто критикуючи угоди про вільну торгівлю, в тому числі CETA.

Схвалення угоди у Національній асамблеї в 2019 році супроводжувалося протестами фермерів, які скинули 20 тонн гною перед офісом партії Макрона.