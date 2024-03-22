Сенат Франции отклонил торговое соглашение между ЕС и Канадой из-за беспокойства фермеров

Сенат Франции в четверг подавляющим большинством голосов отклонил законопроект о ратификации торгового соглашения 2017 года между Европейским Союзом и Канадой, из-за беспокойства фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Договоренность о всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении между ЕС и Канадой (CETA) временно вступила в силу в сентябре 2017 года, но ее полная имплементация требует одобрения каждым национальным парламентом.

Голосование в Сенате 211 голосами против 44 в четверг не обязательно означает, что Франция в конце концов отклонит ратификацию. Но голосование возвращает законопроект в Национальную ассамблею, которая одобрила его в 2019 году и все еще может преодолеть вето Сената и окончательно согласовать проект.

Впрочем, центристский альянс президента Эмманюэля Макрона, который выступал за принятие соглашения CETA, потерял большинство в Национальной ассамблее в 2022 году, что делает результат нового голосования неопределенным.

Если Ассамблея отклонит законопроект во время второго голосования, это будет означать, что Франция не ратифицирует соглашение и может поставить под угрозу торговое соглашение ЕС с Канадой.

В Сенате оппозиция сосредоточилась на беспокойстве по защите местных фермеров от "недобросовестной конкуренции" и защите продовольственного суверенитета Франции.

Процесс ратификации в Европейском Союзе происходит медленно, поскольку Франция и девять других стран ЕС, включая Италию и Бельгию, еще не предоставили своего одобрения.

Объемы торговли между ЕС и Канадой значительно выросли после того, как торговое соглашение временно вступило в силу. С 2017 по 2023 год торговля между ними подскочила на 51%, а французский экспорт в Канаду вырос на 33%.

Несмотря на эти экономические достижения, CETA подверглась критике, в том числе из-за ее влияния на европейских фермеров и окружающую среду. Критики утверждают, что соглашение может подорвать местное сельское хозяйство и увеличить выбросы парниковых газов из-за роста объемов транспортировки товаров.

Голосование французских сенаторов произошло после того, как фермеры по всей Франции и Европе в начале этого года вышли на демонстрации, протестуя против низких заработков, жесткого регулирования и того, что они называют недобросовестной конкуренцией из-за рубежа, часто критикуя соглашения о свободной торговле, в том числе CETA.

Одобрение соглашения в Национальной ассамблее в 2019 году сопровождалось протестами фермеров, которые сбросили 20 тонн навоза перед офисом партии Макрона.