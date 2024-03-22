Смерть Навального: Рада ЄС затвердила санкції проти понад 30 громадян і компаній РФ

Рада ЄС у п’ятницю, 22 березня, ухвалила рішення про запровадження обмежувальних заходів проти 33 фізичних та двох юридичних осіб, пов'язаних з раптовою смертю в колонії російського опозиціонера Алексєя Навального.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Рішення Ради ЄС було прийнято в рамках Глобального режиму санкцій Європейського Союзу з прав людини.

"Сьогоднішні санкції демонструють нашу рішучість притягнути російське політичне керівництво та владу до відповідальності за тривале порушення прав людини в Росії.

Водночас ми знаємо, що Путін – це не Росія, а Росія – не Путін. Ми продовжимо підтримувати громадянське суспільство та незалежні голоси в Росії", – зазначив високий представник ЄС питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

До нових списків потрапили виправні колонії, в яких Навальний перебував з червня 2022 року до своєї смерті, – виправна колонія ИК-6 і виправна колонія суворого режиму ИК-3. Обидві колонії відомі фізичним і психологічним тиском, повною ізоляцією, тортурами і насильством над ув'язненими. Санкції також були застосовані до начальника ИК-3 Вадима Калініна та різних заступників начальника колонії.

Крім того, Рада ЄС вирішила включити до списку представників судової влади РФ, таких як Андрей Суворов, який минулого року засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму в нелюдських умовах, Кирил Нікіфоров, який відхилив його позов проти ИК-6 щодо оскарження його переведення в карцер на 12 діб, а також Євгеній Ніколаєв і Наталія Дудар, які винесли низку рішень проти політичних опонентів, включаючи Навального, тим самим сприяючи політичним репресіям в Росії.

До списку потрапили також високопосадовці пенітенціарної системи та Міністерства юстиції, які або відповідали за виконання тюремних вироків Навального та інших політичних опонентів, або не забезпечили захист прав і свобод людини і громадянина.

З урахуванням нових імен обмежувальні заходи в рамках Глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини тепер застосовуються до 104 фізичних та юридичних осіб і 23 організацій з різних країн.

Фігуранти санкційного режиму підлягають заморожуванню активів, а надання їм або на їхню користь коштів чи економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, заборонено. Крім того, фізичним особам, включеним до переліку, заборонено в'їзд до ЄС.

У лютому вісім країн ЄС звернулися до глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля з проханням накласти санкції на російських прокурорів, суддів і співробітників пенітенціарних установ у зв'язку зі смертю Навального.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть Навального.