ЗМІ: ЄС готує санкції проти 30 росіян і компаній через смерть Навального

Країни Євросоюзу готують пакет санкцій проти близько 30 росіян та російських компаній через смерть ув’язненого критика Путіна Алексєя Навального.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його даними, у ЄС у відповідь на смерть Навального готують заборону на в’їзд та замороження активів близько 30 фізичних осіб-громадян РФ та російських компаній.

🇪🇺 member states are currently preparing sanctions (visa bans & asset freezes) on people responsible for the death of @navalny. some 30 or so 🇷🇺individuals/entities. should be ready for adoption when EU foreign ministers meet on 18 March