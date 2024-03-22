Смерть Навального: Совет ЕС утвердил санкции против более 30 граждан и компаний РФ

Совет ЕС в пятницу, 22 марта, принял решение о введении ограничительных мер против 33 физических и двух юридических лиц, связанных с внезапной смертью в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Решение Совета ЕС было принято в рамках Глобального режима санкций Европейского Союза по правам человека.

"Сегодняшние санкции демонстрируют нашу решимость привлечь российское политическое руководство и власть к ответственности за длительное нарушение прав человека в России.

В то же время мы знаем, что Путин – это не Россия, а Россия – не Путин. Мы продолжим поддерживать гражданское общество и независимые голоса в России", – отметил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В новые списки попали исправительные колонии, в которых Навальный находился с июня 2022 года до своей смерти, – исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3. Обе колонии известны физическим и психологическим давлением, полной изоляцией, пытками и насилием над заключенными. Санкции также были применены к начальнику ИК-3 Вадиму Калинину и различным заместителям начальника колонии.

Кроме того, Совет ЕС решил включить в список представителей судебной власти РФ, таких как Андрей Суворов, который в прошлом году приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима в нечеловеческих условиях, Кирилл Никифоров, который отклонил его иск против ИК-6 по обжалованию его перевода в карцер на 12 суток, а также Евгений Николаев и Наталью Дударь, которые вынесли ряд решений против политических оппонентов, включая Навального, тем самым способствуя политическим репрессиям в России.

В список попали также высокопоставленные чиновники пенитенциарной системы и Министерства юстиции, которые либо отвечали за исполнение тюремных приговоров Навального и других политических оппонентов, либо не обеспечили защиту прав и свобод человека и гражданина.

С учетом новых имен ограничительные меры в рамках Глобального режима санкций ЕС в сфере прав человека теперь применяются к 104 физическим и юридическим лицам и 23 организациям из разных стран.

Фигуранты санкционного режима подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, физическим лицам, включенным в перечень, запрещен въезд в ЕС.

В феврале восемь стран ЕС обратились к главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой наложить санкции на российских прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений в связи со смертью Навального.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовят пакет санкций против около 30 россиян и российских компаний из-за смерти Навального.