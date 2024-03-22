Більшість німців хочуть і далі підтримувати Україну зброєю

59% німців виступають за те, щоб європейські країни продовжували надавати збройну підтримку Україні.

Як передає "Європейська правда", про це свідчать результати опитування ZDF-Politbarometer.

Як і в попередні тижні, 59% вважають, що європейські країни повинні надати Україні більше зброї та боєприпасів, і 35% – дотримуються протилежної думки.

Оцінка того, як Україна має поводитися щодо Росії, також мало змінилася: 40% вважають, що якщо війну можна закінчити, то вона повинна відмовитися від окупованих Росією територій, 48% – за те, щоб Україна продовжувала боротися за їхнє звільнення.

Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

ЄС ще з 2022 року надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру – зокрема, з нього компенсують витрати країнам-членам за надану Україні зброю.

Фінансування надають через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Останні місяці це робила Угорщина, яка під різними приводами відмовлялась схвалювати поповнення ЄФМ на 500 мільйонів євро.