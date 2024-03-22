Большинство немцев хотят и дальше поддерживать Украину оружием

59% немцев выступают за то, чтобы европейские страны продолжали оказывать вооруженную поддержку Украине.

Как передает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса ZDF-Politbarometer.

Как и в предыдущие недели, 59% считают, что европейские страны должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов, и 35% – придерживаются противоположного мнения.

Оценка того, как Украина должна вести себя по отношению к России, также мало изменилась: 40% считают, что если войну можно закончить, то она должна отказаться от оккупированных Россией территорий, 48% – за то, чтобы Украина продолжала бороться за их освобождение.

Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

ЕС еще с 2022 года предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира – в частности, из него компенсируют расходы странам-членам за предоставленное Украине оружие.

Финансирование предоставляют через транши, которые могут блокировать отдельные государства-члены. Последние месяцы это делала Венгрия, которая под разными предлогами отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 миллионов евро.