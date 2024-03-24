Польська меншина влаштувала у Литві протест через шкільну освіту  

Спілка поляків Литви організувала в суботу у Вільнюсі марш, у якому взяли участь близько тисячі осіб, висловлюючи невдоволення станом справ у школах національних меншин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Хода розпочалася біля будівлі Сейму на майдані Незалежності та завершилася на майдані Сімонаса Даукантаса, поряд із президентським палацом, де пройшов мітинг.

Протестна хода у Вільнюсі фото: LRT

Організатори заявили, що в Литві послідовно проводять "радикальну реформу шкіл національних меншин". Спілка поляків розкритикувала пропозицію Міністерства освіти, науки і спорту поступово збільшувати кількість уроків литовської мови і використання литовської мови в школах національних меншин.

Вона назвала ці пропозиції змінами, які "обов'язкову мову національних меншин за рішенням шкільної ради можуть зробити необов'язковою".

"Нині в публічному просторі триває дискусія про майбутнє шкіл національних меншин. Найгірше – невизначеність, з якою стикаються учні, їхні батьки та вчителі цих шкіл. Вони побоюються за своє майбутнє і майбутнє своїх шкіл, а новий навчальний рік зовсім не вселяє оптимізму", – заявила організація.

Учасники ходи несли прапори і плакати із критикою уряду за становище шкіл національних меншин. У натовпі можна було побачити прапори політичної партії Виборча акція поляків Литви – Союз християнських сімей. В акції брали участь члени цієї партії, зокрема голова Вальдемар Томашевський.

Міністр освіти, науки і спорту Гінтаутас Якштас заявив агентству BNS, що подібними акціями "політики просто сіють тривогу і маніпулюють, переслідуючи власні цілі".

"Наміру закривати школи мовами національних громад немає, умови навчання також не погіршаться. Не ухвалено жодного рішення, яке могло б погіршити становище шкіл, де ведеться навчання мовами національних спільнот.

Наразі йдуть дискусії про те, що необхідно більше викладати литовською мовою, особливо в дошкільній та початковій освіті. Однак це не планується робити на шкоду освіті рідною мовою", – заявив міністр напередодні акції протесту.

Неурядова організація "Український дім" дистанціювалась від акції польської меншини. За її твердженням, організатори мітингу не узгоджували своїх виступів із будь-якою українською громадою, хоча й наголошували на проблемах освіти у дітей українських біженців, які проживають у Литві.

Нагадаємо, нещодавно у Литві відмовились від обговорення ідеї поступового закриття російських шкіл. Такі дискусії почалися після інциденту, коли двоє підлітків з такої школи стріляли в однокласника через те, що він не підтримує війну Росії проти України.

Не всі у литовському уряді погодились з тим, що школи для російської меншини слід закрити.