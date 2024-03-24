Польское меньшинство устроило в Литве протест из-за школьного образования  

Союз поляков Литвы организовал в субботу в Вильнюсе марш, в котором приняли участие около тысячи человек, выражая недовольство положением дел в школах национальных меньшинств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Шествие началось у здания Сейма на площади Независимости и завершилось на площади Симонаса Даукантаса, рядом с президентским дворцом, где прошел митинг.

Протестное шествие в Вильнюсе ФОТО: LRT

Организаторы заявили, что в Литве последовательно проводят "радикальную реформу школ национальных меньшинств". Союз поляков раскритиковал предложение Министерства образования, науки и спорта постепенно увеличивать количество уроков литовского языка и использование литовского языка в школах национальных меньшинств.

Он назвал эти предложения изменениями, которые "обязательный язык национальных меньшинств по решению школьного совета могут сделать необязательным".

"Сейчас в публичном пространстве продолжается дискуссия о будущем школ национальных меньшинств. Хуже всего – неопределенность, с которой сталкиваются ученики, их родители и учителя этих школ. Они опасаются за свое будущее и будущее своих школ, а новый учебный год совсем не внушает оптимизма", – заявила организация.

Участники шествия несли флаги и плакаты с критикой правительства за положение школ национальных меньшинств. В толпе можно было увидеть флаги политической партии Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей. В акции принимали участие члены этой партии, в частности председатель Вальдемар Томашевский.

Министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас заявил агентству BNS, что подобными акциями "политики просто сеют тревогу и манипулируют, преследуя собственные цели".

"Намерения закрывать школы на языках национальных общин нет, условия обучения также не ухудшатся. Не принято ни одного решения, которое могло бы ухудшить положение школ, где ведется обучение на языках национальных сообществ.

Сейчас идут дискуссии о том, что необходимо больше преподавать на литовском языке, особенно в дошкольном и начальном образовании. Однако это не планируется делать в ущерб образованию на родном языке", – заявил министр накануне акции протеста.

Неправительственная организация "Украинский дом" дистанцировалась от акции польского меньшинства. По ее утверждению, организаторы митинга не согласовывали своих выступлений с любой украинской общиной, хотя и отмечали проблемы образования у детей украинских беженцев, проживающих в Литве.

Напомним, недавно в Литве отказались от обсуждения идеи постепенного закрытия российских школ. Такие дискуссии начались после инцидента, когда двое подростков из такой школы стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Не все в литовском правительстве согласились с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.