У Литві кажуть, що наразі не обговорюють закриття російських шкіл

Міністр освіти, науки і спорту Литви Гінтаутас Якштас, який раніше цього місяця озвучив ідею поступового закриття російських шкіл, зараз заявляє, що це питання "не стоїть на порядку денному".

Його слова наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Закриття шкіл з російською мовою викладання навіть не обговорюється", – сказав Якштас парламентському комітету з питань освіти і науки.

Він зазначив, що його міністерство планує представити свої пропозиції щодо освіти національних меншин наступного тижня.

"Вся громада зможе обговорити і представити свої альтернативи, і ми також організуємо дискусії. Наша мета – рівні можливості навчання для всіх дітей", – додав міністр.

Раніше Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні після інциденту, коли двоє підлітків з такої школи стріляли в однокласника через те, що він не підтримує війну Росії проти України.

Міністр розраховував, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.

Однак не всі у литовському уряді погодились з тим, що школи для російської меншини слід закрити.

Також спікерка литовського Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен не погодилася з ідеєю відмови від російських шкіл. Вона заявила, що збереження цих навчальних закладів вкрай важливе.