Біля посольства РФ в Ризі зірвали плакати на підтримку України

У латвійській столиці Ризі минулими вихідними кілька людей зірвали плакати, присвячені підтримці України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Про зняття плакатів на підтримку України повідомив активіст Яніс Пелцис, який розмістив відео у Twitter (Х).

На відео видно, які дві жінки зривають плакати, ще один чоловік обурювався фільмуванню цього процесу. Активіст зазначив, що поліція не реагувала на інцидент.

Однак згодом речниця Держполіції Гіта Гжибовська заявила, що в ситуаціях, коли поліція виявляє порушення, спрямовані проти підтримки України, зокрема пошкодження відповідних плакатів, особи притягуються до відповідальності.

За її словами, в суботу та в неділю за псування таких плакатів було оштрафовано по одній людині.

Загалом за суботу за різні порушення біля посольства Росії було розпочато 12 проваджень щодо адміністративних правопорушень, а також затримано кілька осіб.

Цей випадок теж буде оцінено відповідним чином, додала представниця поліції.

Нагадаємо, 16 березня Державна поліція Латвії наклала адміністративні штрафи на двох громадян Росії, які агресивно поводились біля російського посольства перед голосуванням на російських президентських "виборах".

Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ у Латвії до дев'яти сайтів, що поширюють російську пропаганду.