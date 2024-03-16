У Латвії оштрафували двох агресивних учасників "виборів" президента Росії

Державна поліція Латвії наклала адміністративні штрафи на двох громадян Росії, які агресивно поводились біля російського посольства перед голосуванням на російських президентських "виборах".

Як пише "Європейська правда", про це порталу Delfi повідомили в латвійській поліції.

Уранці напередодні незадовго до 9:00 кілька людей зібралися біля посольства Росії в Ризі з наміром брати участь у "голосуванні" на виборах, тоді як воно триватиме тільки один день – 17 березня.

Поліція попросила документи в тих, хто зібрався. Двоє присутніх проігнорували вимогу, стали агресивними, чинили опір, впали на землю і голосно кричали. Їх затримали та доставили в управління поліції.

Після перевірки та оформлення адміністративного штрафу обох громадян Росії відпустили. Поліція підтвердила, що в них були чинні дозволи на перебування в Латвії.

Латвійська Державна поліція і Державна прикордонна охорона попереджали, що під час російських президентських "виборів" перевірятимуть людей, які прийдуть на виборчу дільницю до посольства РФ в Ризі.

Раніше міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.