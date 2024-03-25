Возле посольства РФ в Риге сорвали плакаты в поддержку Украины

В латвийской столице Риге в минувшие выходные несколько человек сорвали плакаты, посвященные поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

О снятии плакатов в поддержку Украины сообщил активист Янис Пелцис, который разместил видео в Twitter (Х).

На видео видно, как две женщины срывают плакаты, еще один мужчина возмущался съемке этого. Активист отметил, что полиция не реагировала на инцидент.

Однако впоследствии пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовская заявила, что в ситуациях, когда полиция выявляет нарушения, направленные против поддержки Украины, в частности повреждение соответствующих плакатов, лица привлекаются к ответственности.

По ее словам, в субботу и в воскресенье за порчу таких плакатов было оштрафовано по одному человеку.

Всего за субботу за различные нарушения возле посольства России было возбуждено 12 производств по административным правонарушениям, а также задержаны несколько человек.

Этот случай тоже будет оценен соответствующим образом, добавила представитель полиции.

Напомним, 16 марта Государственная полиция Латвии наложила административные штрафы на двух граждан России, которые агрессивно вели себя возле российского посольства перед голосованием на российских президентских "выборах".

Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ в Латвии к девяти сайтам, распространяющим российскую пропаганду.