На півдні Литви почалися військові навчання

У неділю на півдні Литви почалися тижневі командні навчання армійської бригади Gelezinis Vilkas – "Залізний вовк".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У військових навчаннях беруть участь понад 800 військовослужбовців і 100 одиниць військової техніки.

Навчання організовують для відпрацювання штабних дій, тим самим зміцнюючи процедури управління та контролю між бригадою і підпорядкованими батальйонами та іншими військовими частинами.

Під час навчань командні пункти підрозділів бригади будуть переведені в Алітуський, Варенський, Пренський, Бірштонський, Друскінінкайський і Лаздійський райони.

Особовий склад навчатимуть плануванню та виконанню оборонних операцій, а командири, з урахуванням бойової ситуації, будуть відпрацьовувати ухвалення необхідних рішень.

Минулого тижня у Литві провели навчання для служб надзвичайних ситуацій за сценарієм реагування на витік радіації з білоруської АЕС. Схожі навчання проводили і в попередньому році.