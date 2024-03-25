На юге Литвы начались военные учения

В воскресенье на юге Литвы начались недельные командные учения армейской бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В военных учениях принимают участие более 800 военнослужащих и 100 единиц военной техники.

Учения организуют для отработки штабных действий, тем самым укрепляя процедуры управления и контроля между бригадой и подчиненными батальонами и другими воинскими частями.

Во время учений командные пункты подразделений бригады будут переведены в Алитуский, Варенский, Пренский, Бирштонский, Друскининкайский и Лаздийский районы.

Личный состав будут обучать планированию и выполнению оборонительных операций, а командиры, с учетом боевой ситуации, будут отрабатывать принятие необходимых решений.

На прошлой неделе в Литве провели учения для служб чрезвычайных ситуаций по сценарию реагирования на утечку радиации с белорусской АЭС. Похожие учения проводили и в предыдущем году.