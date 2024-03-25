Громадянин Молдови загинув внаслідок теракту під Москвою

Внаслідок теракту в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ загинув громадянин Молдови.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Молдови, пише "Європейська правда".

Інформацію про загибель громадянина Молдови надало посольство країни в РФ.

У МЗС висловили щирі та глибокі співчуття родині, близьким та друзям загиблого.

"Посольство Республіки Молдова в Москві перебуває в постійному контакті з місцевою владою і готове вжити всіх необхідних консульських заходів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини.

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.