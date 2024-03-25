Гражданин Молдовы погиб в результате теракта под Москвой

В результате теракта в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ погиб гражданин Молдовы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Молдовы, пишет "Европейская правда".

Информацию о гибели гражданина Молдовы предоставило посольство страны в РФ.

В МИД выразили искренние и глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.

"Посольство Республики Молдова в Москве находится в постоянном контакте с местными властями и готово принять все необходимые консульские меры", – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.