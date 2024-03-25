Глава МВС Німеччини після теракту в РФ: Є загрози і від ісламістів, і від Росії

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер після теракту у Підмосков’ї попередила про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів та водночас наголосила на "новому вимірі" гібридних загроз з боку Росії.

Про це вона сказала у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Фезер зауважила, що, вочевидь, терористичне угрупування "ІДІЛ-Хоросан" несе відповідальність за кривавий теракт під Москвою. Й оскільки це відгалуження "Ісламської держави" також активно діє в Німеччині, Фезер попередила німців про ризик ймовірних атак.

"Небезпека з боку ісламістського тероризму залишається гострою… "ІДІЛ-Хорасан" нині представляє найбільшу ісламістську загрозу і в Німеччині", – сказала міністерка.

Лише у вівторок федеральна прокуратура в Гері заарештувала двох ймовірних ісламістів з цієї групи, які, за повідомленням правоохоронних органів, планували напад на шведський парламент.

"Як і нещодавній вибух бомби в іранському місті Керман, цей напад показує, наскільки серйозно треба ставитися до глобальної загрози ісламістського тероризму", – сказала Фезер.

Водночас, міністерка попередила про все більшу небезпеку, яку становить гібридна війна Росії.

"Ми фактично переживаємо новий вимір загроз від російської агресії. Ми бачимо спроби впливати за допомогою брехні та масованої дезінформації. Але шпигунство також не менш активне", – сказала Фезер.

Вона також звинуватила Кремль у навмисному заохоченні руху біженців до Західної Європи.

"Росія також хоче дестабілізувати Захід за допомогою міграції Людей жорстоко інструменталізують". – пояснила міністерка, додавши, що Фінляндія наразі відчуває це на власному кордоні.

Раніше німецькі політики застерегли від інструменталізації Кремлем теракту у Підмосков’ї – голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії канцлера Шольца нагадав, що РФ сама є терористичною державою.

Між тим, напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.