Україна підписала з Данією меморандум про співпрацю в оборонних закупівлях

Держпідприємство (ДП) "Агенція оборонних закупівель" України та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони України.

Сторони в межах меморандуму домовились про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

Міноборони України

Міноборони України

За словами директорки "Агенції оборонних закупівель" Марини Безрукової, закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами – один із ключових фокусів ДП.

"Ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних Сил", – зазначила вона.

Своєю чергою заступник Мміністра оборони України Дмитро Кліменков подякував партнерам із Данії за стійку підтримку України.

"Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним силам України сучасного озброєння та військової техніки", – наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, де обговорив необхідність посилення української ППО та перспективи спільного виробництва озброєнь.

Перед цим Данія оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 2,3 млрд данських крон (336,6 млн доларів).

Нагадаємо, Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Данія є одним із найбільших донорів військової допомоги Києву порівняно з розміром її економіки. Її попередній пакет військової допомоги на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів) був представлений в середині лютого.