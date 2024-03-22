Зеленський обговорив з міністром оборони Данії посилення ППО та спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, вони серед головного вони обговорили російські ракетні обстріли, необхідність посилення української ППО та перспективи спільного виробництва озброєнь.

Провів зустріч із віцепрем’єр-міністром – міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Серед головного – обговорили російські ракетні обстріли, необхідність посилення української ППО, перспективи спільного виробництва озброєнь.



Дякуємо Данії за вже надану допомогу для… pic.twitter.com/TQsWeLovpL March 22, 2024

"Дякуємо Данії за вже надану допомогу для нашого захисту. Будемо посилюватись і надалі", – додав Зеленський.

Раніше Данія оголосила, що надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 2,3 млрд данських крон (336,6 млн доларів).

Нагадаємо, Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Данія є одним із найбільших донорів військової допомоги Києву порівняно з розміром її економіки. Її попередній пакет військової допомоги на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів) був представлений в середині лютого.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна уникнути помилок 1930-х років і активізувати та розширити свою оборонну промисловість для стримування Росії.

Фредеріксен також заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.