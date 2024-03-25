Украина подписала с Данией меморандум о сотрудничестве в оборонных закупках

Госпредприятие (ГП) "Агентство оборонных закупок" Украины и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании (DALO) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Минобороны Украины.

Стороны в рамках меморандума договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках.

Минобороны Украины

Минобороны Украины

По словам директора "Агентства оборонных закупок" Марины Безруковой, закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами – один из ключевых фокусов ГП.

"Мы убеждены, что усиление взаимодействия с Организацией закупок и логистики министерства обороны Дании будет способствовать заключению новых контрактов и модернизации наших Вооруженных Сил", – отметила она.

В свою очередь заместитель Мминистра обороны Украины Дмитрий Клименков поблагодарил партнеров из Дании за устойчивую поддержку Украины.

"Это событие – это еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставках Вооруженным силам Украины современного вооружения и военной техники", – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с вице-премьер-министром – министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном, где обсудил необходимость усиления украинской ПВО и перспективы совместного производства вооружений.

Перед этим Дания объявила, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,3 млрд датских крон (336,6 млн долларов).

Напомним, Дания стала первой страной за пределами G7, подписавшей 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

Дания является одним из крупнейших доноров военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее предыдущий пакет военной помощи на 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов) был представлен в середине февраля.