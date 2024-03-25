У Польщі затримали двох українських водіїв: підозрюють у причетності до перевезення мігрантів 

Поліція Підляського воєводства Польщі повідомила про затримання двох громадян України, одного з яких підозрюють у причетності до перевезення нелегальних мігрантів, а другого впіймали під час перевезення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві пресслужби поліції від 25 березня.

Першого водія, 43-річного чоловіка за кермом автомобіля Opel з люблінськими номерами, зупинили для превентивної перевірки в районі містечка Новосади, неподалік від кордону з Білоруссю. Водій не зміг чітко пояснити, куди прямує, і врешті показав закріплену локацію неподалік від місця, де його зупинили для контролю. Українець сказав, що прибув для виконання далекої поїздки за 1200 злотих.

Як розповідають у поліції, під час з’ясування цих деталей у напрямку авто почала йти група з 5 людей, які не одразу помітили правоохоронців, а потім розвернулися і пішли в іншому напрямку. Поліція погналася за ними і затримала чоловіків, вони виявились громадянами Пакистану і Афганістану.

Наступного дня приблизно у тому ж районі біля села Гайнувка зупинили Seat з познанськими номерами. Всередині виявилося п’ятеро громадян Афганістану, які перед тим непоміченими перейшли кордон. За кермом був 40-річний українець.

У Польщі за допомогу мігрантам, які нелегально перетинають кордон, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нещодавно польські прикордонники повідомляли, що фіксують підвищену кількість спроб перетину кордону з території Білорусі.

За даними Євростату, протягом 2023 року до країн ЄС прибуло більше мільйона шукачів притулку. Втім, це поки менше, ніж на піку міграційної кризи 2015-2016 років під час війни в Сирії.