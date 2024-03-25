В Польше задержали двух украинских водителей: подозревают в причастности к перевозке мигрантов

Полиция Подляского воеводства Польши сообщила о задержании двух граждан Украины, одного из которых подозревают в причастности к перевозке нелегальных мигрантов, а второго поймали во время перевозки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции от 25 марта.

Первого водителя, 43-летнего мужчину за рулем автомобиля Opel с люблинскими номерами, остановили для превентивной проверки в районе городка Новосады, недалеко от границы с Беларусью. Водитель не смог четко объяснить, куда направляется, и в конце показал закрепленную локацию неподалеку от места, где его остановили для контроля. Украинец сказал, что прибыл для выполнения дальней поездки за 1200 злотых.

Как рассказывают в полиции, во время выяснения этих деталей в направлении авто начала идти группа из 5 человек, которые не сразу заметили правоохранителей, а затем развернулись и пошли в другом направлении. Полиция погналась за ними и задержала мужчин, они оказались гражданами Пакистана и Афганистана.

На следующий день примерно в том же районе возле села Гайнувка остановили Seat с познанскими номерами. Внутри оказалось пятеро граждан Афганистана, которые перед тем незамеченными перешли границу. За рулем был 40-летний украинец.

В Польше за помощь мигрантам, которые нелегально пересекают границу, грозит до восьми лет лишения свободы.

Недавно польские пограничники сообщали, что фиксируют повышенное количество попыток пересечения границы с территории Беларуси.

По данным Евростата, в течение 2023 года в страны ЕС прибыло более миллиона искателей убежища. Впрочем, это пока меньше, чем на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов во время войны в Сирии.