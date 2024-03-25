Мелоні: Погрози Путіна нас не лякають

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її не лякає погрозлива риторика Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить агентство ANSA.

Агентство зазначає, що Мелоні коментувала заяви Владіміра Путіна після теракту у концертній залі в передмісті Москви, для якого кремлівська пропаганда намагається знайти "зв’язок з Україною" попри те, що відповідальність за нього взяла ІДІЛ.

"Думаю, ситуація не змінилася порівняно з тим, що відбувалося до цього часу", – зазначила Джорджія Мелоні.

"Ми маємо продовжувати робити нашу роботу, а саме забезпечувати те стримування, яке Європа, Захід вже зміг запровадити. І це найкраща гарантія, що ескалації не буде. Якби ми лякалися заяв Путіна, то злякались би набагато раніше", – додала прем’єрка Італії.

Нагадаємо, Владімір Путін стверджує, нібито для підозрюваних у теракті "було підготовлене вікно" для переходу кордону з Україною. В ГУР заявили, що ця версія "не витримує жодної критики".

За даними ЗМІ, США не ставлять під сумнів причетність ІДІЛ до теракту на концерті у передмісті Москви ввечері 22 березня та завчасно попереджали Росію про загрозу подібного теракту.

Раніше президент Франції засудив ядерні погрози на адресу своєї країни в інтерв'ю віцеспікера Держдуми РФ.