Мелони: Угрозы Путина нас не пугают

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что ее не пугает угрожающая риторика Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит агентство ANSA.

Агентство отмечает, что Мелони комментировала заявления Владимира Путина после теракта в концертном зале в пригороде Москвы, для которого кремлевская пропаганда пытается найти "связь с Украиной" несмотря на то, что ответственность за него взяла ИГИЛ.

"Думаю, ситуация не изменилась по сравнению с тем, что происходило до сих пор", – отметила Джорджия Мелони.

"Мы должны продолжать делать нашу работу, а именно обеспечивать то сдерживание, которое Европа, Запад уже смогли ввести. И это лучшая гарантия, что эскалации не будет. Если бы мы пугались заявлений Путина, то испугались бы гораздо раньше", – добавила премьер Италии.

Напомним, Владимир Путин утверждает, якобы для подозреваемых в теракте "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".

По данным СМИ, США не ставят под сомнение причастность ИГИЛ к теракту на концерте в пригороде Москвы вечером 22 марта и заблаговременно предупреждали Россию об угрозе подобного теракта.

Ранее президент Франции осудил ядерные угрозы в адрес своей страны в интервью вице-спикеру Госдумы РФ.