У Молдові розповіли, як допомагають протидіяти нелегальному виїзду українських чоловіків  

Молдовські правоохоронці вживають регулярних заходів для протидії нелегальним схемам виїзду з України чоловіків призовного віку через територію Молдови та обговорюють спільне з Україною патрулювання на межі з Придністров’ям.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це у спілкуванні з молдовським Ziarul de Gardă сказав міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос.

За його словами, більшість людей, які незаконно перетинають кордон Молдови з території України – чоловіки віком від 18 до 60 років. Часто для цього використовують територію Придністров’я.

"Майже кожного тижня ми проводимо 1-2 операції з протидії та ліквідації різних схем, організованих на території Молдови або молдовськими громадянами, або нашими громадянами спільно з громадянами України. Звісно, у нас також є деякі фільтри на маршрутах з Придністровського регіону", – зазначив Ефрос.

Міністр додав, що молдовське МВС встановлює більш тісні контакти з українськими колегами.

"Ми особисто обговорювали з міністром внутрішніх справ України питання про відновлення спільного патрулювання у придністровському регіоні з українського блоку. Це дозволятиме ефективніше запобігати нелегальній міграції", – зазначив очільник МВС Молдови.

Як відомо, у Молдові біля кордону з Україною неодноразово затримували українців призовного віку, які перейшли його нелегально за сприяння посередників.

Станом на жовтень 2023 року повідомляли, що Молдова від початку повномасштабної війни видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон.