В Молдове рассказали, как помогают противодействовать нелегальному выезду украинских мужчин

Молдовские правоохранители принимают регулярные меры для противодействия нелегальным схемам выезда из Украины мужчин призывного возраста через территорию Молдовы и обсуждают совместное с Украиной патрулирование на границе с Приднестровьем.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом в общении с молдовским изданием Ziarul de Gardă сказал министр внутренних дел Адриан Эфрос.

По его словам, большинство людей, которые незаконно пересекают границу Молдовы с территории Украины – мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Часто для этого используют территорию Приднестровья.

"Почти каждую неделю мы проводим одну-две операции по противодействию и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы или молдовскими гражданами, или нашими гражданами совместно с гражданами Украины. Конечно, у нас также есть некоторые фильтры на маршрутах из Приднестровского региона", – отметил Эфрос.

Министр добавил, что молдовское МВД устанавливает более тесные контакты с украинскими коллегами.

"Мы лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в приднестровском регионе из украинского блока. Это позволит эффективнее предотвращать нелегальную миграцию", – отметил глава МВД Молдовы.

Как известно, в Молдове возле границы с Украиной неоднократно задерживали украинцев призывного возраста, которые перешли ее нелегально при содействии посредников.

По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.