Фінляндія виділить 30 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів Україні

Фінляндія надасть 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах відповідної чеської ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Про це рішення глава Міноборони повідомив після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

Keskustelut Tšekin puolustusvoimien komentajan kanssa Euroopan puolustuksen ja Ukrainan tuen parantamisesta. Keskustelimme erityisesti Tšekin ammusaloitteesta. Suomi osallistuu tähän aloitteeseen 30 miljoonalla eurolla. pic.twitter.com/SKnPe7TbeS March 19, 2024

"Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 мільйонів євро", – зазначив Хяккянен.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.