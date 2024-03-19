Укр Рус Eng

Фінляндія виділить 30 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі снарядів Україні

Вівторок, 19 березня 2024, 16:29

Фінляндія надасть 30 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах відповідної чеської ініціативи.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Про це рішення глава Міноборони повідомив після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

"Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 мільйонів євро", – зазначив Хяккянен.

Раніше чеський президент Петр Павел заявив, що Прага намагається доставити Україні боєприпаси так швидко, як це можливо.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявляв, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Про те, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування, президент Петр Павел оголосив на Мюнхенській безпековій конференції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Зброя ЗСУ Чехія