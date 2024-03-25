Бербок "відчула полегшення" після резолюції ООН щодо припинення вогню в Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала резолюцію Ради Безпеки ООН щодо негайного припинення вогню в секторі Газа, де Ізраїль проводить операцію проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Після зустрічі в Каїрі з єгипетським колегою Самехом Шукрі глава МЗС ФРН заявила, що вона "відчула полегшення щодо ухвалення резолюції, тому що кожен день на рахунку".

За її словами, Ізраїль повинен відмовитись від широкомасштабного наступу на місто Рафах, повідомляє DW.

У понеділок Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими терористами з ХАМАС, а також звільнення всіх заручників після того, як США утрималися при голосуванні.

Решта 14 членів Радбезу проголосували за резолюцію, яку запропоновали 10 її обраних членів.

Раніше віцепрезидентка США Камала Гарріс застерегла Ізраїль від масштабної атаки на місто Рафах в Газі, де понад мільйон палестинців шукають притулку в умовах війни Єврейської держави проти терористичного угруповання ХАМАС.

У відповідь на запитання, чи будуть наслідки наступу Ізраїлю на Рафах, віцепрезидентка США заявила, що нічого не виключає.

Перед цим лідер більшості в Сенаті США від демократів Чак Шумер закликав до проведення нових виборів в Ізраїлі, різко розкритикувавши прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу як перешкоду на шляху до миру.

Байден також заявляв, що потенційна ізраїльська операція в місті Рафах, де знайшли притулок понад 1,3 мільйона палестинців, є для нього "червоною лінією".

За даними Пентагону, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази у відповідь на атаку з боку терористичного угруповання ХАМАС загинули понад 25 тисяч палестинських жінок і дітей.