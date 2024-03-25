Deutsche Bahn домовився із залізничниками про припинення страйків

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn та профспілка залізничників GDL досягли компромісу стосовно умов праці, які останні понад чотири місяці призводили до неодноразових страйків і перебоях у руху поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Увечері 25 березня профспілка GDL оголосила, що досягла з Deutsche Bahn домовленості щодо заробітної плати. Це ж підтвердив і представник перевізника. Деталі угоди сторони планують повідомити разом уранці у вівторок, 26 березня.

Трудовий спір між Deutsche Bahn та GDL розпочався в листопаді 2023 року. Профспілка насамперед вимагала скоротити тижневий робочий час для змінних працівників з 38 до 35 годин зі збереженням зарплати.

Через відмову Deutsche Bahn залізничники влаштовували кількаденні страйки, останні з яких відбувались із мінімальним попередженням, аби чинити тиск на перевізника.

Загалом за час конфлікту щодо заробітної плати страйк GDL проводився шість разів. Після двох коротших попереджувальних страйків у січні відбулися два страйки, що тривали кілька днів.

Останній страйк мав припасти на кілька днів у середині березня. Deutsche Bahn навіть невдало намагався заблокувати його через суд, але зрештою сторони домовились про переговори за зачиненими дверима.