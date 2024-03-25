Deutsche Bahn договорился с железнодорожниками о прекращении забастовок

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn и профсоюз железнодорожников GDL достигли компромисса относительно условий труда, которые последние более четырех месяцев приводили к неоднократным забастовкам и перебоям в движении поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Вечером 25 марта профсоюз GDL объявил, что достиг с Deutsche Bahn договоренности по заработной плате. Это же подтвердил и представитель перевозчика. Детали соглашения стороны планируют сообщить вместе утром во вторник, 26 марта.

Трудовой спор между Deutsche Bahn и GDL начался в ноябре 2023 года. Профсоюз прежде всего требовал сократить недельное рабочее время для сменных работников с 38 до 35 часов с сохранением зарплаты.

Из-за отказа Deutsche Bahn железнодорожники устраивали многодневные забастовки, последние из которых проходили с минимальным предупреждением, чтобы оказать давление на перевозчика.

Всего за время конфликта по заработной плате забастовка GDL проводилась шесть раз. После двух коротких предупредительных забастовок в январе состоялись две забастовки, которые длились несколько дней.

Последняя забастовка должна была прийтись на несколько дней в середине марта. Deutsche Bahn даже неудачно пытался заблокировать ее через суд, но в конце концов стороны договорились о переговорах за закрытыми дверями.