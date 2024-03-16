Deutsche Bahn домовився із машиністами про переговори, страйк відкладають

Німецький національний залізничний оператор Deutsche Bahn уранці 16 березня оголосив про новий раунд переговорів із профспілкою машиністів GDL, яка раніше цього тижня анонсувала масштабні страйки через незадовільні умови праці.

Про це йдеться в повідомленні Deutsche Bahn, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначає перевізник, переговори з німецькою профіспілкою продовжуються "у вузькому колі та за зачиненими дверима".

"Переговори є інтенсивними, але конструктивними. Досягнуто згоди з багатьох питань. Обидві сторони впевнені, що зможуть оголосити про результат наступного тижня", – додали у Deutsche Bahn.

Нові переговори принаймні тимчасово покладуть край тижневим перебоям у русі поїздів через страйки машиністів, які вимагали скоротити робочий тиждень з 38 годин до 35 без зменшення заробітної плати.

GDL планувала страйк працівників вантажних поїздів Deutsche Bahn AG з кінця понеділка до вечора вівторка, а також пасажирських поїздів у вівторок до початку середи.

Перевізник навіть намагався заблокувати страйк через суд, але невдало.