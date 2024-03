Столтенберг "добре поговорив" із Орбаном про саміт НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 березня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це Столтенберг написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО не надав жодних подробиць "доброї розмови" з угорським прем’єром, зазначивши, що вона стосується підготовки до саміту Альянсу в липні.

"Ми посилимо нашу оборону й збільшимо нашу співпрацю з партнерами. Безпекове середовище стало небезпечнішим, але НАТО стало сильнішим", – додав він.

Good call with @PM_ViktorOrban as we prepare for the #NATOSummit in July. We will strengthen our defences and increase our cooperation with partners. The security environment has become more dangerous, but #NATO has become stronger.