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Столтенберг "добре поговорив" із Орбаном про саміт НАТО

Новини — Понеділок, 25 березня 2024, 22:26 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 25 березня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про це Столтенберг написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО не надав жодних подробиць "доброї розмови" з угорським прем’єром, зазначивши, що вона стосується підготовки до саміту Альянсу в липні.

"Ми посилимо нашу оборону й збільшимо нашу співпрацю з партнерами. Безпекове середовище стало небезпечнішим, але НАТО стало сильнішим", – додав він.

Угорська сторона наразі не публікувала своєї версії розмови Орбана та Столтенберга.

Угорщина, яка є членом НАТО з 1999 року, гальмувала співпрацю Альянсу з Україною та до останнього відтягувала ратифікацію вступу Швеції.

Крім того, на 25-річчя угорського членства в НАТО до Будапешта приїхав голова російської державної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов.

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