Угорщина завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить повідомлення на сайті угорського президента.

"Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національних зборів (парламенту. – Ред.) від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО", – йдеться в повідомленні.

Угорські законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого. Воно завершило багатомісячні зволікання Будапешта й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання озброєнь.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього якнайшвидше схвалити вступ Швеції до Альянсу.

Але навіть після рішення парламенту остаточне набуття Швецією членства у НАТО штучно гальмувалось через те, що Угорщина не надсилала до Вашингтона документ про ратифікацію, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина.