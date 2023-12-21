Орбан пояснив, чому так боїться членства України в НАТО

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що членство України в НАТО зобов’язало б Угорщину "наступного ж дня" відправити туди свої війська.

Про це Орбан сказав на щорічній підсумковій пресконференції у четвер, його цитує видання Telex, пише "Європейська правда".

Він заявив, що вважає суверенітет країн, включаючи Україну, важливим у питаннях ЄС і НАТО, але він не хоче, щоб Угорщина була втягнута у війну.

За його словами, союз із країною, яка бере участь у відкритому воєнному конфлікті проти іншої країни, не в інтересах Угорщини.

"Членство України в НАТО означає, що ми були б зобов'язані відправити війська з наступного ранку. Ми цього не хочемо", – зазначив Орбан.

Раніше Орбан заявляв, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Він також вважає, що з приєднанням України до ЄС вся центральноєвропейська підтримка – у тому числі адресована Угорщині – дістанеться Києву.