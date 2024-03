Столтенберг "хорошо поговорил" с Орбаном о саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 марта провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом Столтенберг написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Генсек НАТО не предоставил никаких подробностей "доброго разговора" с венгерским премьером, отметив, что он касается подготовки к саммиту Альянса в июле.

"Мы усилим нашу оборону и увеличим наше сотрудничество с партнерами. Среда безопасности стала более опасной, но НАТО стало сильнее", – добавил он.

Good call with @PM_ViktorOrban as we prepare for the #NATOSummit in July. We will strengthen our defences and increase our cooperation with partners. The security environment has become more dangerous, but #NATO has become stronger.